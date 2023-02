Rientrati in Italia i 4 writer (uno di Spoltore) arrestati in India

I 4 writer arrestati lo scorso ottobre in India sono atterrati ieri sera (mercoledì 1 febbraio) nell'aeroporto Fiumicino di Roma.

Come ricorda l'agenzia Dire, l'arresto avvenne dopo che i 4 avevano imbrattato le nuove carrozze della metropolitana di Ahmedabad, a poche ore dalla loro inaugurazione alla presenza del primo ministro Narendra Modi.

I ragazzi sono arrivati in buone condizioni di salute ma abbastanza provati e chiedono riservatezza.

A darne notizia è il padre di uno di loro. Sono due i procedimenti che vedono coinvolti i due abruzzesi, il 21enne Daniele Starinieri di Spoltore e il 24enne Gianluca Cudini di Tortoreto, e i loro amici marchigiani, il 29enne Baldo Sacha di Monte San Vito in provincia di Ancona e il 27enne Paolo Capecci di Grottammare, nell'Ascolano, accusati di avere danneggiato una pubblica proprietà per un danno di 50mila rupie, circa 600 euro e di essersi introdotti in aree vietate al pubblico. Per il loro rientro sono stati affiancati costantemente dal consolato italiano di Mumbai. Nei due procedimenti giudiziari cui sono sottoposti i graffitari italiani, uno a Mumbai e un altro nel tribunale di Ahmedabad, sono state accolte le richieste di accoglimento per una cauzione che, per ciascun giovane, è fissata a 125 euro, circa 10mila rupie. Il loro legale, Vito Morena, ha ricordato che «i ragazzi affronteranno i processi da uomini liberi». La sindaca di Spoltore Chiara Trulli si augura che «possano tornare presto alla loro vita e alla normalità».