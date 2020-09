Inchiesta Rigopiano, chiesta l'archiviazione per l'ex capo della Squadra Mobile Muriana

La Procura di Pescara ha chiesto l'archiviazione per Pierfrancesco Muriana, ex capo della Squadra Mobile, accusato di calunnia dai carabinieri forestali che si occupavano delle indagini sul disastro dell'hotel Rigopiano di Farindola.

Come riferisce Ansa Abruzzo, a chiedere l'archiviazione per Muriana, che lo scorso giugno ha tentato il suicidio proprio prima di recarsi in tribunale, sono i pm Anna Rita Mantini e Luca Sciarretta.

I pm chiedono anche l'archiviazione del reato di depistaggio per il quale era indagato Muriana insieme ai funzionari della Prefettura di Pescara dopo l'esposto di Alessio Feniello, padre di una delle vittime, perchè «infondata».