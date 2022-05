Redditi di cittadinanza percepiti illecitamente: sei denunce fra Pescara e Popoli

Sei persone sono state denunciate dalla guardia di finanza di Pescara e dalla tenenza di Popoli per aver ricevuto illecitamente il reddito di cittadinanza. Si tratta di sei soggetti fra Pescara e Popoli che percepivano mensilmente l'assegno di sussidio pur non disponendo dei requisiti previsti dalla legge. Fra loro, c’è chi all’atto della domanda di accesso al sussidio, o non ha le carte in regola per la residenza, oppure, già condannato per truffa, rapina e furti in abitazione, non certificava che il familiare a carico è agli arresti domiciliari per furto.

Il danno alle casse dello Stato è di circa 50 mila euro e l'indagine è stata condotta assieme all'Inps. Gli indagati sono stati denunciati per avere reso dichiarazioni attestanti cose non vere ed omesso informazioni dovute al fine di ricevere illecitamente l’indennizzo mettendo a segno quindi in un anno e mezzo, una frode di migliaia di euro. Per recuperare la somma, sono stati chiesti il sequestro preventivo e la revoca del beneficio. Nel dettaglio, alcune delle persone lavoravano in nero, stranieri che indicavano indirizzi di residenza inesistenti, oltre a coniugi che hanno ripulito la loro fedina penale. Le fiamme gialle pescaresi hanno dichiarato:

"Questi campanelli d’allarme, che scaturiscono dalla diretta osservazione del territorio e dall’analisi d’intelligence, fanno scattare controlli mirati e chirurgici, tesi a scovare chi sfrutta indebitamente il reddito di cittadinanza, beneficio che nasce come misura di contrasto alla povertà, con soldi erogati dallo Stato a sostegno delle famiglie e dei più deboli."