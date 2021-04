Rapina a mano armata alle Poste della pineta, in azione due malviventi [FOTO]

Tanta la paura dei presenti, anche perché nell'ufficio postale in quel momento c'erano dipendenti e clienti. Il colpo è stato messo a segno stamattina, 29 aprile

Rapina a mano armata alle Poste della pineta, in viale Luisa d'Annunzio, questa mattina (29 aprile). Sul posto si è recata la polizia di Pescara. Subito dopo sono arrivate anche la squadra mobile e la squadra volante. In base alle prime informazioni, il colpo sarebbe stato messo a segno da due persone con la pistola.

Una volta all'interno, sotto la minaccia delle armi, i malviventi si sarebbero fatti consegnare tutto il denaro che in quel momento era contenuto nelle casse per poi dileguarsi. I rilievi sono stati affidati alla scientifica. Tanta la paura dei presenti, anche perché nell'ufficio postale c'erano dipendenti e clienti. A tale proposito va detto che è intervenuta anche un'ambulanza della Misericordia per soccorrere alcune persone che, a causa dello spavento, hanno accusato un malore.