Paura in via Silone, grosso ramo di un pino cade su un mezzo di Ambiente Spa [FOTO]

Momenti di paura questa mattina in via Silone, nella zona della pineta dannunziana. Un mezzo di Ambiente Spa, la società che si occupa dell'igiene urbana, è stato colpito nella parte anteriore da un grosso ramo mentre all'interno era seduto un addetto. Il ramo ha spaccato lo specchietto e il finestrino lato passeggero. Il dipendente si è spaventato ma per fortuna non ha riportato conseguenze. Il mezzo è stato già riparato in mattinata e rimesso in servizio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per le operazioni di messa in sicurezza. Sempre in via Silone, nel mese di novembre, un ramo era caduto a causa del vento e del maltempo.