Ritrovata una ragazza ferita tra due auto parcheggiate in via dei Sanniti, indaga la polizia

È ancora tutta da chiarire la vicenda che riguarda una ragazza che intorno alle ore 7:30 è stata ritrovata ferita tra due automobili parcheggiate in via dei Sanniti a Pescara.

Ad accorgersi della giovane stesa sull'asfalto e sanguinante sono stati alcuni passanti che hanno lanciato l'allarme.

Poco dopo sul posto sono giunti i soccorritori del 118 che hanno trasportato la ragazza in ospedale con un'ambulanza.

Le sue condizioni, nonostante ferite e traumi presenti, non sarebbero gravi. Qualche ora più tardi sono però scattati gli accertamenti da parte della polizia visto che al momento è ancora poco chiaro quello che sia accaduto. Così sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra volante che tramite la collaborazione dei vigili del fuoco, che hanno aperto la finestra al terzo piano del palazzo, sono entrati nell'appartamento dove la giovane vive. In seguito è arrivata anche la polizia scientifica che ha eseguito una serie di rilievi. Non è escluso che la giovane possa essere precipitata da una finestra. Da verficare che se la ragazza vivesse con altre persone in quella casa.