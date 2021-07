Centinaia di persone alla protesta contro il green pass [FOTO-VIDEO]

Tante persone hanno partecipato alla manifestazione non autorizzata organizzata anche a Pescara per dire no alla certificazione verde obbligatoria

Centinaia di persone hanno partecipato anche a Pescara alla protesta contro il green pass reso obbligatorio dall'ultimo decreto legge del governo guidato da Mario Draghi.

La manifestazione si è svolta in diverse città italiane nel pomeriggio odierno, sabato 24 luglio.

Nella nostra città l'iniziativa si è svolta dalle ore 17:30 in piazza della Rinascita (piazza Salotto). Poi il corteo si è spostato verso il lungomare nord, corso Umberto I e corso Vittorio Emanuele II. Intonato il coro "No green pass, no green pass". Numerosi anche i cartelli esposti come "Libertà", "La libertà è inviolabile" e "No apartheid".

Presente sul posto la polizia con anche il questore Luigi Liguori ma non si registrano problemi.