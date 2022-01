Piante di marijuana e due etti di droga in un appartamento durante un sopralluogo per furto: due denunce

Gli agenti della squadra volante della questura sono intervenuti ieri sera in un appartamento all'interno di uno stabile in zona San Donato, per la segnalazione di un furto. Lo stabile è composto da due distinti appartamenti. Nel primo, quello del richiedente, gli agenti hanno effettuato il sopralluogo per il furto e subito dopo hanno controllato precauzionalmente anche la seconda abitazione, intestata allo stesso richiedente ma in uso al figlio, notando in particolare, la porta di un ripostiglio divelta. All'interno i poliziotti hanno scoperto una coltivazione di marijuana con 3 piante, un box serra in tela, lampada, alimentatore, sistemazione di riciclo dell'aria e termostato.

Durante la perquisizione sono stati rinvenuti complessivamente 219,38 grammi di marijuana e 4,6 grammi di hashish. La droga è stata sequestrata e i residenti dell'appartamento, una coppia pescarese, sono stati denunciati per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.