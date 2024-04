Movida violenta: mandibola rotta per un 27enne pescarese aggredito a Chieti Scalo

Mandibola rotta e altri traumi per un 27enne pescarese che insieme a un altro giovane di 23 anni sarebbe stato vittima di un'aggressione in via Benedetto Croce a Chieti Scalo, cioè nella zona della cosiddetta movida.

Come riportato da ChietiToday non il primo episodio del genere che si registra nella zona con il 27enne finito in ospedale: prognosi di 40 giorni per lui e di 10 per il 23enne teatino che era con lui.

L'episodio è avvenuto nella notte tra il 15 e il 16 marzo. Le vittime hanno presentato denuncia con gli aggressori che sarebbero stati già individuati dai carabinieri. A scatenare la violenza sarebbe stato un diverbio nato dalla richiesta fatta dalle due vittime a un gruppo di ragazzi perché si spostassero dato che ostacolavano il passaggio dell'auto.

