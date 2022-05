Bagno otturato e attrezzi non disinfettati, parrucchiere del Pescarese chiuso dai Nas

Gli hanno trovato il bagno otturato e gli attrezzi non disinfettati. Per tale ragione, un parrucchiere del Pescarese è stato chiuso dai carabinieri del Nas e potrà riaprire soltanto dopo il sopralluogo della locale Asl, atto a verificare il ripristino delle condizioni igienico-sanitarie, strutturali e tecnologiche necessarie alle normali garanzie di igiene e sanità pubblica. Nello specifico, l’autorità sanitaria ha sospeso un’attività di acconciatore unisex dopo l'ispezione - e relativa segnalazione - da parte dei militari dell'Arma.

I controlli hanno riguardato l’area metropolitana di Pescara e il provvedimento di sospensione immediata è scattato a seguito delle gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali documentate dai carabinieri per la tutela della salute, coadiuvati dal personale del servizio igiene della Asl. I Nas, durante la verifica, hanno riscontrato numerosi illeciti, quali l'ingombro del servizio igienico, il non funzionamento dello scarico del water, l'utilizzo di arredi e piani di lavoro vetusti e usurati, l'assenza di autoclave o altro strumento per la disinfezione degli attrezzi tra un taglio e l’altro.