Morto a soli 55 anni il commerciante Nunzio Pagani

È morto l'imprenditore Nunzio Pagani, aveva soli 55 anni.

Pagani era titolare del negozio Casa d'Oro situato in centro a Pescara.

Purtroppo è venuto a mancare improvvisamente.

Era molto conosciuto in città e la sua scomparsa ha gettato nello sconforto tutti coloro che lo conoscevano. Quattordici anni fa era stato anche vittima di una rapina nel suo negozio di via Venezia e in quell'occasione venne anche legato dai banditi. L'ultimo saluto con il funerale celebrato alle ore 18 di venerdì 5 aprile nella parrocchia San Pietro Apostolo (chiesa Del Mare).