Carenze igienico sanitarie e dipendente senza green pass in un supermercato del Pescarese: scattano le multe del Nas

Controlli a tappeto da parte dei carabinieri del Nas di Pescara nelle attività di ristorazione che si trovano vicino alle maggiori stazioni sciistiche abruzzesi e lungo le principali strade di collegamento che conducono alle stesse località montane.

I controlli hanno riguardato la verifica degli aspetti igienico sanitari di ambienti, locali e attrezzature e il rispetto delle norme anticovid per garantire la massima sicurezza degli sciatori. In provincia di Pescara, i militari hanno effettuato alcune verifiche in un supermercato che si trova lungo un'arteria stradale utile al raggiungimento delle località sciistiche. Qui, oltre a carenze igienico sanitarie e strutturali, i carabinieri hanno identificato una dipendente dell'azienda in attività senza la certificazione verde anti Covid. Nei confronti del dipendente e del datore di lavoro sono state elevate sanzioni amministrative per 1.000 euro, mentre per le carenze igieniche e procedurali sanzioni per 2.000 euro.

Nel resto del territorio regionale, in una struttura dell'alto Sangro aquilano, i Nas hanno sequestrato oltre 50 kg di alimenti privi di tracciabilità, verificando anche le conformità delle certificazioni verdi dei dipendenti.

In altri due chalet sulle piste della provincia dell’Aquila e in uno chalet sui monti della Majella, i Nas hanno documentato inadeguatezze igienico sanitarie, strutturali e gestionali segnalate alle autorità competenti. Sono state rilevate, inoltre, carenze nei protocolli anticontagio che hanno portato a sanzioni amministrative.