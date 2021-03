Brindano e bevono alcolici nel parcheggio di un'area di servizio: sanzionati dai carabinieri 9 motociclisti

Anche per i carabinieri della compagnia di Pescara è stato un fine settimana all'insegna dei controlli sul territorio, per il rispetto delle normative riguardanti il contagio da Covid. Sono 120 le persone controllate e identificate, 15 quelle sanzionate complessivamente per violazioni alle prescrizioni per evitare il diffondersi del virus.

Nove persone sono state multate dopo essere state sorprese domenica sera, nel parcheggio di un distributore di carburante di Pescara, mentre erano assembrate e intente a brindare con alcolici, portati da casa, senza rispettare le distanze interpersonali e senza mascherina. Alcuni di loro, erano usciti dal comune di residenza senza motivazione. Per questo, il gruppo di motociclisti con età fra i 27 anni e 69 anni fra cui anche una donna, sono stati sanzionati amministrativamente e allontanati.