Scout in lutto, è morto Paolo Mancinelli [FOTO]

Il mondo dello scautismo è in lutto per la morte di Paolo Mancinelli. Figura storica del Pescara 1, facente riferimento alla parrocchia dello Spirito Santo, l'uomo è scomparso l'altra notte. È stato lo stesso gruppo scout a darne notizia sulla propria pagina Facebook con frasi davvero toccanti:

"Un amico, un fratello scout, un grande capo ci ha lasciato per tornare alla Casa del Padre. Ringraziamo il Signore per averci dato la possibilità di aver camminato per tanti anni accanto a lui, è stato un grande capo per tutti noi e lascia un vuoto incredibile! Ci mancherà tantissimo il suo sguardo dolce, rassicurante, la sua saggezza e la sua grande disponibilità e generosità".

Per il gruppo scout Pescara 1, adesso Paolo "continuerà a servire e gioire insieme a tutti gli amici che troverà in Paradiso". E, in ultimo, una preghiera rivolta allo stesso Mancinelli: "Da lassù continua a guidare la tua famiglia e tutto il Pescara 1! Buona strada!".