Città Sant'Angelo piange l'ex sindaco ed assessore regionale Giancarlo Di Camillo

È morto all'età di 86 anni Giancarlo Di Camillo, ex sindaco di Città Sant'Angelo ed ex assessore regionale. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale con un post su Facebook. Di Camillo è stato primo cittadino angolano fra la seconda metà degli anni '60 e la prima metà degli anni '70, oltre alla fine degli anni '80 ricoprendo anche l'incarico di assessore in giunta regionale.

Da parte del sindaco, Matteo Perazzetti e di tutta l’amministrazione comunale, giungano le più sincere e sentite condoglianze alla famiglia Di Camillo

I funerali si terranno domenica 21 marzo alle 11 nella collegiata di San Michele. Lascia la moglie Anna e i figli Antonella, Francesca, Giampiero, Valentina, Giovanna e Marina.