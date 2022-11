Manoppello in lutto, è morto l'ex segretario della Dc Egidio Mengoli

Manoppello in lutto per la morte dell'ex segretario della Dc Egidio Mengoli. Aveva 74 anni. È stato anche consigliere comunale e componente del comitato feste del Volto Santo. I funerali dell'uomo si terranno oggi pomeriggio alle ore 16 nella chiesa di San Nicola.

Il senatore Luciano D'Alfonso, che lo conosceva bene, lo ricorda così su Facebook: "Molto tempo della sua vita è stato preso dalla famiglia di appartenenza e donato alle questioni della collettività, non solo per ragioni di impegno politico, poiché anche la comunità religiosa ha ricevuto la dedizione realizzativa del carissimo Egidio".

Poi aggiunge, rivolgendosi direttamente a Mengoli: "Conservo con me il tuo sorriso accogliente, la tua capacità di superare ogni incomprensione. Negli anni '90, del '900 migliore, che abbiamo vissuto insieme con molta energia, si sarebbe detto che il tuo spirito di amicizia, in sostanza la tua capacità di mettere insieme, era sempre pronta, perché animata da una straordinaria buona volontà. Chi oltrepassa il tempo di questa vita terrena riceve il riconoscimento collettivo durante le onoranze funebri, per costituire memoria della comunità di cui si è parte".

E infine: "Egidio caro e stimato, ho personale consapevolezza anche del dolore fisico che hai dovuto sopportare negli ultimi tempi della tua vita. Ho ritenuto giusto scrivere il mio pensiero su questo spazio conoscibile da molti, poiché voglio ringraziarti per tutto quello che con premura hai preso sulle braccia della tua bella volontà: sono contento di averti conosciuto, di averti frequentato e di aver ricevuto una porzione significativa della tua generosità, sempre in prima fila!".