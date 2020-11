Un video per non dimenticare il Premio Massimo Riva. Lo ha realizzato il musicista montesilvanese Simone Pavone, ed è possibile guardarlo QUI. La quinta edizione del Premio Massimo Riva si sarebbe dovuta svolgere in estate, come sempre a Montesilvano. Per un periodo si è pensato di spostarla durante il periodo natalizio, prima che la recrudescenza della pandemia impedisse qualsiasi progetto organizzativo. Simone Pavone è l'ideatore del Premio organizzato dal Comune di Montesilvano.

“Nel momento esatto in cui si è capito che il Premio avrebbe subito uno stop di un anno mi sono seduto al pianoforte e ho giocato un po' su uno dei miei brani preferiti di Massimo Riva, 'Fuori', contenuto nell’album “Massimo Riva”, il secondo pubblicato da solista dopo l’esperienza con la Steve Rogers Band. Appena la delusione ha lasciato il posto all'entusiasmo, con il sindaco Ottavio De Martinis abbiamo iniziato a lavorare per organizzare una prossima edizione di grande livello. Il Comune di Montesilvano crede da sempre in questo progetto. D'altronde il gemellaggio musicale ed amministrativo con Zocca ha prodotto risultati entusiasmanti che incarnano perfettamente i valori di amicizia, solidarietà e spirito artistico. Continueremo a portare musica dove musica non c'è”.

Questo slogan descrive fedelmente la mission sociale che anima gli organizzatori, Pavone e il Comune: nelle passate edizioni, infatti, sono riusciti a donare alcuni strumenti e a realizzare corsi musicali nelle case famiglia “La Luna” di Montesilvano, “Papa Giovanni XXIII Casa Famiglia Mia Gioia” di Collecorvino, “La città dei ragazzi Vittoria-Onlus” di Alanno e all’Associazione Orizzonte di Francavilla al Mare.

Quest’anno saranno donate tastiera, percussioni, chitarre, casse, microfoni e amplificatori a “La città dei Ragazzi Vittoria onlus” di Alanno. Intorno al Premio ruotano diverse iniziative, flash mob, stage musicali, concerti ed escursioni sul territorio. Il gemellaggio tra il Comune di Montesilvano e il Comune di Zocca, città di nascita di Massimo Riva, celebre chitarrista di Vasco Rossi scomparso nel 1999, è stato siglato nel 2018.

