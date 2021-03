Vaccinazioni anti Covid al pala Dean Martin di Montesilvano per il personale scolastico della provincia

Le vaccinazioni del personale scolastico della provincia di Pescara saranno effettuate nel pala Dean Martin di Montesilvano.

Le dosi verranno somministrate a partire da venerdì 5 marzo.

La proposta è arrivata dalla Asl al sindaco Ottavio De Martinis, che ha accolto l’iniziativa favorevolmente, mettendo subito a disposizione lo stesso gruppo, che sta effettuando l’immunità per gli anziani sopra 80.

«Siamo pronti per questo servizio e siamo onorati di poterlo fare perché la nostra attenzione sul mondo della scuola è molto alta», dice De Martinis, «la vaccinazione per questa categoria è importante ai fini della ripresa delle normali attività scolastiche, che mi auguro avvengano il prima possibile e per garantire il fattore sicurezza all’interno delle aule. Domani ultimeremo le vaccinazioni della prima lista dei nomi, fornita dalla Asl, degli ultra ottantenni che hanno aderito tramite la piattaforma della Regione Abruzzo e ne inizieremo una seconda. Venerdì si partirà con il personale delle scuole e stiamo pensando anche di allungare la fascia oraria di somministrazione. Nelle prossime ore ci sarà un incontro con la Asl per definire tutti i dettagli. In questi giorni la campagna vaccinale a Montesilvano, riservata agli ultra ottantenni, è stata portata avanti alacremente, grazie ad un ottimo lavoro di squadra: dal dirigente comunale Marco Scorrano, al personale sanitario della Asl, dai dipendenti comunali impiegati al Coc ai volontari di protezione civile, croce rossa e associazione nazionale carabinieri. Grazie allo sforzo quotidiano di tutti abbiamo garantito un servizio importantissimo alle persone anziani e ai loro familiari. Un ringraziamento anche ai docenti della Scuola civica di musica e teatro che, ogni giorno con i loro strumenti, regalano spensieratezza e armonia alle persone presenti al palacongressi».

