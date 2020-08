Parte da Montesilvano la rivoluzione del trasporto pubblico per le persone disabili

Nato dalla sinergia tra il Comune di Montesilvano (Uffico Disabili) e Tua Abruzzo, nasce il primo progetto in Italia di trasporto su mezzi pubblici per le persone diversamente abili. L'annuncio è del presidente di Trasporto Unico Abruzzese, Gianfranco Giuliante:

Le linee 2 barrato e 3 saranno oggetto di sperimentazione e garantiranno il servizio effettuato gratuitamente anche all’accompagnatore del disabile. L’autista conoscerà tramite la prenotazione effettuata le caratteristiche del passeggero e tutte le sue esigenze. I nostri dirigenti e funzionari, da Piscitelli a Giammarino di Tua, hanno lavorato alacremente al progetto insieme a Claudio Ferrante e siamo felici di far partire da questa città un progetto che si diffonderà in tutto l’Abruzzo”.

Sul sito internet di Tua Abruzzo c'è una sezione dedicata a questo servizio sperimentale, con tutte le spiegazioni e il regolamento.

Il commento di Claudio Ferrante:

"Questa bella iniziativa è rivolta non solo alle persone disabili in carrozzina, ma anche alle persone con autismo e ad altri disabili con un accompagnatore. Gli agenti della polizia locale saranno ancor più vigili e severi nei confronti di chi lascerà l'auto parcheggiata in prossimità delle pensiline degli autobus"