Quattro posti a disposizione a Montesilvano per il volontariato nella protezione civile

La protezione civile di Montesilvano fa sapere di avere a disposizione 4 posti per la propria sede destinati a giovani volontari nell'ambito del bando per il servizio civile. Fra i requisiti occorre avere un'età fra i 18 e 28 anni, e sono previste 25 ore di impegno settimanali per un rimborso di 444,30 euro mensili. Il bando fa riferimento al programma "Mi alzo sui pedali" e al progetto "Al di la delle nuvole". Per presentare domanda ed avere tutte le informazioni è disponibile il portale https://domandaonline.serviziocivile.it

Il termine ultimo per presentare la domanda è giovedì 10 febbraio alle 14. Per altre informazioni la protezione civile di Montesilvano è contattabile al numero 3270152509 o segreteria@protezionecivilemontesilvano.it. Ricordiamo che nell'ambito del servizio civile nazionale e del relativo bando per le associazioni di volontariato ed enti sul territorio abruzzese, sono disponibili diversi posti per giovani volontari che intendono seguire il percorso della durata di un anno.