Altre medaglie per la nuotatrice Valentina Procaccini: orgoglio e complimenti dall'amministrazione De Martinis

Non si fermano i successi conquistati dalla giovane nuotatrice di Montesilvano Valentina Procaccini. Dopo le tre medaglie conquistate all'European Youth Olympic Festival" con ben due medaglie d’oro “4x100 sl” e “4x100 mixed”, una medaglia argento “400 stile” e il quarto posto “200 stile” che si sono svolti a Banska Bystrica, in Slovacchia, ai campionati italiani di categoria di Pietralata (Juniores – Ragazzi - Cadetti) la Procaccini ha portato a casa 4 titoli italiani: “200 stile”, “4x100 stile”, “4x200 stile”, “4x100 mista”, stabilendo un nuovo record italiano.

Orgoglio e soddisfazione dal sindaco Ottavio De Martinis e dall'assessore Alessandro Pompei, assieme al presidente della commissione sport Alice Amicone, che avevano già premiato per i successi passati l'atleta:

"L’augurio che rivolgiamo a Valentina è quello di arrivare più in alto possibile, percorrendo una carriera lunga e piena di successi animati dalla convinzione che, viste le ottime premesse e la sua giovanissima età, non potrà che attenderle un futuro roseo e luminoso.

Orgoglio per la città di Montesilvano, per l'intero Abruzzo e per l'Italia: l’amministrazione tutta non può che celebrare un così spiccato talento sottolineando la tenacia, l’impegno e la volontà di una ragazza che porta alto il nome di Montesilvano."