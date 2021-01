Indagine sullo Sprar (palazzina profughi) di Montesilvano, archiviata la posizione dell'ex sindaco Maragno

È stata archiviata la posizione dell'ex sindaco di Montesilvano, Francesco Maragno, riguardo all'indagine sullo Sprar ovvero la palazzina che ospitava i prfughi richiedenti asilo politico.

I reati contestati dal sostituto procuratore Salvatore Campochiaro erano quelli di falso, truffa e abuso d’ufficio sulla gestione dello Sprar (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati).

Ma la Procura di Pescara ha archiviato, il 29 dicembre scorso, la posizione dell'ex primo cittadino.

Il pm aveva inviato gli avvisi di garanzia all’ex sindaco, a Ottavio De Martinis (all’epoca vice di Maragno e oggi primo cittadino in carica, anche la sua posizione è stata archiviata) indagando anche diversi dirigenti dell’ente strumentale e del Comune. Lo scopo dell'inchiesta era di chiarire la posizione degli amministratori pubblici in merito a presunte irregolarità edilizie in uno degli appartamenti privati individuati dall’amministrazione comunale per accogliere i richiedenti asilo inseriti nel progetto Sprar.

«Sono contento che dalle verifiche effettuate da parte della Procura sia emersa la mia totale estraneità ai fatti contestati e non venga minimamente scalfito il grande progetto che era quello degli Sprar», fa sapere Maragno, oggi consigliere di Forza Italia in consiglio comunale, «il nostro intento di governare, al meglio, i flussi di immigrati che si erano riversati nel nostro territorio e che tanti problemi avevano causato alla cittadinanza, è stato riconosciuto anche dalla Procura. Ricordo che l’esempio Montesilvano, in tema di gestione dell’emergenza immigrati, ha fatto scuola non solo in Italia ed è stato al centro dell’interesse di studi universitari nella Repubblica Ceca, conquistando la menzione da parte della più importante agenzia di stampa francese, la France Press, oltre che da tutti i principali media italiani. L’unico rammarico è che chi ha tentato di denigrare questo progetto e questa iniziativa, perché voleva lucrare sulla disperazione delle persone in fuga da guerre e persecuzioni, non è stato minimamente toccato dall’indagine».