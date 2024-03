Schianto tra due vetture e un autocarro davanti al Porto Allegro di Montesilvano [FOTO]

Scontro tra due vetture e un autocarro davanti al Porto Allegro di Montesilvano intorno alle ore 8:30 di venerdì 15 marzo.

Coinvolte nello schianto una Hyundai Atos Prime e una Hyundai i20 entrambe guidate da donne, e un autocarro di una ditta al volante del quale c'era un uomo.

Il sinistro è avvenuto in via Aldo Moro all'incrocio con via Alberto D'Andrea.

Molto violento l'impatto tra i tre veicoli coinvolti con le la parte anteriore delle due automobili andata distrutta a causa del doppio impatto, prima tra di loro e poi contro l'autocarro che stava procedendo in direzioni monti-mare. In base alla prima ricostruzione di quanto avvenuto sembra che le due automobili si siano prima scontrate tra di loro per poi finire contro l'autocarro. Sul posto si è reso necessario l'intervento dei soccorritori del 118 giunti sul posto con due ambulanze che si sono occupati dei feriti. Solo per una persona c'è stato il trasporto in ospedale in codice giallo per contusioni multiple. I vigili del fuoco si sono occupati di mettere in sicurezza i mezzi mentre gli agenti della polizia locale hanno eseguito i rilievi utili all'esatta ricostruzione della dinamica del sinistro. Inevitabili le ripercussioni sul traffico.

Notizia in aggiornamento