Frequentava il liceo Mibe la 16enne travolta da un treno alla stazione di Montesilvano: il cordoglio della scuola

Grande il dolore e lo sconcerto per la morte della 16enne che la sera di martedì è tragicamente deceduta dopo essere stata travolta da un treno alla stazione di Montesilvano.

A dedicarle un sentito pensiero la scuola in cui la ragazza studiava, quella dove muoveva i passi verso quello che sarebbe dovuto essere il suo futuro. “Il nostro Liceo si stringe nel dolore attorno alla famiglia della nostra alunna prematuramente scomparsa. Che la terra ti sia lieve”, questo scrive il liceo artistico musicale e coreutico Misticoni-Bellisario (Mibe) sulla sua pagina social e sono tantissimi i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia che vengono lasciati su quella bacheca da chi la conosceva e chi vuole comunque esserci per quella “stellina”, come molti la chiamano, che ora verrà “accolta dagli angeli”, scrive qualcun altro.

Giorni difficili per un dolore che non passerà, di certo non per la famiglia della ragazza. Ma giorni difficili anche per i ragazzi cui la scuola ha voluto rivolgere un ringraziamento per aver comunque dato il massimo il giorno dopo la tragedia, quando l'istituto ha ospitato l'open day. “L’evento di Istituto ha avuto la sua continuazione in un’atmosfera carica di dolore e di sconforto. La giornata di oggi, con le sue attività è stata dedicata alla nostra stellina, che veglierà su di noi e che sarà per sempre nei nostri cuori. I nostri studenti e le nostre studentesse anche oggi hanno saputo dare il meglio di sé dimostrando sensibilità e passione per l’arte e senso del dovere – scrive in un altro post la scuola -. Hanno accolto i numerosissimi visitatori presenti, tra i quali gli alunni delle secondarie di primo grado, si sono esibiti ed hanno svolto le loro dimostrazioni nelle postazioni di indirizzo. Il tutto con la serietà e la compostezza che li contraddistingue sempre, anche nel momento dedicato ad un pensiero per la loro cara compagna. I nostri insegnanti e il personale Ata, pur con l’animo carico di dolore, hanno saputo guidare gli studenti, orientare i piccoli alunni visitatori, accogliere i genitori".

"Quanti occhi malinconici e tristi si sono incrociati! Quanti visi tesi, preoccupati, turbati e commossi si sono ritrovati nel parlare con l’altro, il collega o l’alunno. L’evento di oggi - conclude il Mibe -, con la sua arte e la sua bellezza, è dedicato a te, piccolo angelo, al tuo sorriso e alla tua dolcezza. E’ stata una giornata particolare, ricca di sentimenti e riflessioni, con molti momenti in cui l’arte ha costituito un rifugio e un porto sicuro”.