La proposta del comitato Saline - Marina Pp1: "Creare un parco metropolitano nella foce del Saline - Piomba"

Realizzare un parco metropolitano Foce del Saline - Piomba, da affiancare al progetto di messa in sicurezza degli argini del fiume. A chiederlo il comitato ambientalista Saline - Pp1 Montesilvano, che commenta la notizia del progetto da 11 milioni di euro per la difesa idraulica del fiume, con argini laterali e una cassa di espansione a Montesilvano, avanzando 4 proposte ai sindaci coinvolti e alle autorità regionali responsabili dell'opera per valorizzare i lavori idraulici anche in termini turistici, ambientali ed infrastrutturali per il territorio:

"Estendere la sezione sommitale degli *argini* previsti dal progetto, da 3 a 5 metri, per poter effettivamente ospitare un *percorso pedonale ciclabile panoramico sul fiume*, almeno su un lato del fiume, con idonea sezione, transenne di protezione, luci, verde e alberate laterali, per un itinerario ciclopedonale fluviale che si raccordi con la rete regionale litoranea di 130 km bike-to-Coast, dal Tronto a SanSalvo, anche come infrastruttura turistica di pregio per la zona alberghiera della costa, con migliaia di posti letto. Realizzare poi un piano per la protezione ed estensione del patrimonio florofaunistico esistente, pensando alla creazione di un *Parco metropolitano Foce del Saline-Piomba* (Montesilvano, Città Sant’Angelo, Silvi) anche come area di cerniera Nord di *Nuova Pescara*, da inserire nel *Piano territoriale interprovinciale* di Nuova Pescara ed area vasta. Verificare anche il rischio e le alternative disponibili per la localizzazione della *cassa di espansione* , forse troppo vicina ai depositi di rifiuti speciali del SIR Saline di Montesilvano. Infine un aggiornamento regionale della *normativa sulla trasparenza e la partecipazione* delle comunità locali alle decisioni, in occasioni di lavori pubblici infrastrutturali ed ambientali che riguardano il territorio, garantendo informazione, pubblicazione e momenti di ascolto di cittadini e stakeholder. Perché talvolta *anche i progettisti ed i tecnici sbagliano*, mentre il territorio lo conoscono bene coloro che ci vivono e ci lavorano."