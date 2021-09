Pubblicato dal Comune di Montesilvano il bando per i contributi a sostegno degli affitti e delle utenze

Sul sito dell'azienda speciale è stato pubblicato l'avviso con i criteri per ottenere i fondi a sostegno del pagamento delle bollette e degli affitti per i cittadini in difficoltà economica

Pubblicato sul sito dell'azienda speciale del Comune di Montesilvano l'avviso per i contributi a famiglie e cittadini in difficoltà per il pagamento delle utenze e degli affitti. Il bando prevede 500 mila euro di fondi di cui 350 mila per contributi a sostegno degli affitti e 150 mila euro per contributi relativi alle bollette.

Le domande vanno presentate entro il 4 ottobre 2021 alle 13. Sul sito dell'azienda speciale è disponibile il bando e la domanda: https://www.aziendaspeciale. it/area_letturaNotizia/100808/ pagsistema.html. Il sindaco De Martinis ha parlato di un importante sostegno a chi è in difficoltà con grande attenzione, fin dall'inizio dell'emergenza sanitaria, proprio per le fasce di popolazione più fragili:

"Potranno accedere ai fondi coloro che hanno perso il lavoro e coloro che sono in difficoltà economica a causa delle conseguenze dell’emergenza sanitaria da Covid 19." L'assessore Sandra Santavenere ha aggiunto:

“L’emergenza Covid ha messo a dura prova molte famiglie e con questo contributo vogliamo dare continuità agli aiuti e ai sostegni già messi in atto nei mesi precedenti. Si possono inviare le domande entro il 4 ottobre complete di tutta la documentazione richiesta. L’Azienda Speciale gestirà anche ulteriori risorse, circa 71mila euro per le famiglie in grave stato di indigenza già supportate in passato”.