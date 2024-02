Un'area verde inclusiva tra corso Strasburgo e via Aldo Moro a Montesilvano: partiti i lavori

Aperto il cantiere tra corso Strasburgo e via Aldo Moro a Montesilvano per la realizzazione di un'area verde con passeggiata, l'installazione di panchine inclusive e di una nuova illuminazione con anche la piantumazione di alcuni alberi e specie autoctone della flora mediterranea.

Sul posto in occasione dell'avvio dei lavori pensati per valorizzare la zona, si sono recati il sindaco Ottavio De Martinis e l'assessore comunale al Verde pubblico Alessandro Pompei accompagnati dal titolare della ditta Verde in Opera che realizzerà il progetto finanziato con 98mila euro: due i mesi previsti per vedere l'opera realizzata.

Nel corso del sopralluogo si è parlato della sistemazione di alcuni alberi anche lungo corso Strasburgo dove si pensa di inserire dodici peri selvatici e dodici melia azedarach.

La sistemazione dell’area nella zona centrale di Montesilvano, tra il lungomare e corso Strasburgo, è un intervento strategico che regalerà decoro e cura a un’area molto frequentata, anche in inverno, per via delle attività commerciali, ma anche per il passeggio lungo la riviera – dichiara De Martinis -. Non solo la realizzazione dell’area verde che renderemo accessibile, per le persone con disabilità per via di apposite panchine e di percorsi, ma installeremo anche un pannello touch turistico per promuovere il nostro territorio”.

“Un intervento che si colloca in una progettualità più ampia volta a riqualificare attraverso interventi di miglioramento del verde pubblico - aggiunge e conclude Pompei -, diverse zone della città al fine di renderle più accessibili, fruibili e curate a beneficio dell’intera cittadinanza e dei turisti”.