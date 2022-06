Gli alunni di due scuole di Montesilvano "adottano" e abbelliscono le aiuole comunali [FOTO]

Il comitato cittadino di Villa Canonico a Montesilvano ha presentato l'iniziativa "Adotta un'aiuola" alla presenza degli assessori comunali Alessandro Pompei e Deborah Comardi, che vede coinvolte le scuole di viale Abruzzo e via Vitello d’oro. Ogni classe ha infatti abbellito un'aiuola con addobbi realizzati e installati dagli alunni stessi.

L'assessore Pompei ha dichiarato:



"Mi preme fare i complimenti al comitato Villa Canonico per la bontà dell'iniziativa. Attraverso progetti come questi, sono divenuti una realtà molto attiva sul territorio che dovrebbe essere presa da esempio, per la voglia che hanno di migliorare la qualità non solo del quartiere ma di tutta la nostra città. Ed è ancora più bello che all'interno di questo progetto siano stati coinvolti i cittadini del futuro, gli alunni delle scuole elementari: un ringraziamento particolare ai bambini, ai docenti e al dirigente scolastico Mauro Scorrano".

L'assessore Comardi ha aggiunto:

"Siamo felici di assistere al progetto di educazione civica 'Adotta un'aiuola', a cui i bambini hanno partecipato attivamente nella predisposizione delle aiuole, nella cura di quello che rappresenta il territorio in cui si vive. Complimenti al comitato per la splendida idea e ci auguriamo che questa giornata e questa attività sia di insegnamento alle generazioni future, per far capire l'importanza del bene pubblico". Il preside Scorrano ha concluso:

"Ringraziamo il comitato Villa Canonico che ha voluto la nostra partecipazione, e noi abbiamo aderito molto volentieri perché progetti come questi rientrano nelle corde della scuola. Si tratta di un'iniziativa ambientale che non solo va ad abbellire il quartiere, ma consente soprattutto di educare i bambini all'ambiente che li circonda, ad apprezzare il bello, l'ordine e la pulizia e pian piano ciò li porterà a rispettare l'ambiente".