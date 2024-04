Il provvedimento cautelare scaturisce dagli ulteriori approfondimenti investigativi posti in essere dai militari dell'Arma che hanno permesso di individuare e identificare gli odierni indagati, quali compartecipi alla collutazione unitamente all'omicida Dahbi Brahim già detenuto e la stessa vittima.

Misure cautelari per due bengalesi coinvolti nell'omicidio del connazionale in via Gran Sasso