Spazzaneve a lavoro nei comuni dell'interno: scuole chiuse anche a Caramanico, San Valentino e Tocco da Casauria

Nevica nell'entroterra pescarese. Diversi i comuni imbiancati nelle ultime ore con quelli di San Valentino Citeriore, quello di Tocco da Casauria e Caramanico che per la giornata di oggi, sabato 21 gennaio, hanno disposto con apposite ordinanze condivise anche sui canali social, la chiusura di tutte le scuole. Chiusure che riguardano dunque quei territori dove non c'è la settimana corta.

Attivati i Coc (Centro operativo comunale) nei territori interessati dai fenomeni nevosi e i piani neve. Il Comune di Caramanico già da ieri sera, per consentire agli spazzaneve di operare in sicurezza, aveva annunciato il divieto di sosta in vale della Libertà, viale Torre Alta, viale Roma, via Fuori le mura e via Martiri caramanichesi, via San Maurizio e via Vallicelle. Divieto di sosta anche a San Tommaso in via Fonte Natale e lungo la ex provinciale di Scagnano.

Una comunicazione simile è stata condivisa sulla pagina facebook del Comune di Salle con l'invito ai cittadini a parcheggiare in modo da agevolare gli operatori nella pulizia delle strade.

Vista l'allerta meteo di 48-72 ore scattata su tutto il territorio, la sala operativa di protezione civile di Lettomanoppello ha redatto un vero e proprio vademecum condiviso dall'amministrazione sui propri canali social invitando, tra le tante cose, a non muoversi in macchina se non in caso di urgenza, di tenere scorte di alimentari e di acqua perché si potrebbero avere danni agli impianti pubblici e privati a causa del gelo, annunciando anche che il Comune potrebbe adottare, in caso di persistenza del fenomeno, l'ordinanza di non transito nel centro abitato per cui si chiede di evitare di spostarsi in paese con i mezzi privati.

Neve è scesa abbondante anche in altri comuni come Sant'Eufemia a Maiella dove, ci spiega il sindaco Francesco Crivelli, tra i 70 e gli 80 centimetri è quella caduta con neve sopra il metro nella frazione di Roccacaramanico. Allo stato attuale grazie all'intervento dei mezzi presposti, l'80 per cento delle strade sono percorribili, ma il consiglio è quello, comunque, di restare a casa per le prossime 12-24 ore e di spostarsi solo in caso di reali emergenze.

Neve è caduta anche a Scafa dove le strade, spiega il sindaco Giordano Di Fiore, sono state pulite, ma dove si è comunque deciso di chiudere il cimitero. Situzione più critica in contrada Colli dove, annuncia l'amministazione, la raccolta dei rifiuti così come in contrada Marulli, riprenderà lunedì 23 gennaio.