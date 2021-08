Si chiamava Luca Di Giulio il 55enne morto a Torre de Passeri dopo essere stato travolto dal suo trattore

Torre de Passeri in lutto per la morte di Luca Di Giulio, il 55enne che nella giornata di ieri 12 agosto ha perso la vita a causa di un incidente agricolo. L'uomo, infatti, è precipitato con il suo trattore gommato in una scarpata e il mezzo si è ribaltato travolgendolo. Per Di Giulio non c'è stato scampo: è morto sul colpo, come stabilito dai sanitari del 118 intervenuti prima con l'ambulanza e poi con l'elisoccorso.

A lanciare l'allarme erano stati i genitori del 55enne, di professione operaio metalmeccanico, e sul posto per i rilievi e le indagini sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Popoli. L'amministrazione comunale torrese ha annullato l'evento in programma per la serata di ieri 12 agosto in segno di lutto e vicinanza alla famiglia dell'uomo.