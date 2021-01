Porto turistico, litigio furibondo su una barca la notte di Capodanno: arrivano i carabinieri e trovano la droga

Stavano litigando furiosamente all'interno di una barca ormeggiata da diverso tempo al porto turistico "Marina di Pescara" ma la lite non è passata inosservata ed è stato chiesto l'intervento delle forze dell'ordine che hanno rinvenuto droga.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della locale Compagnia che hanno dovuto riportare la calma tra i 2 conviventi domiciliati in città.

Su entrambi sono in corso ulteriori accertamenti da parte dei militari dell'Arma tesi a verificare eventuali violazioni in materia di Covid-19.

Nel cuore della notte, mentre i due stavano litigando in maniera violenta all'interno del loro natante i carabinieri intervenuti hanno effettivamente riscontrato quanto riferito in segnalazione: dopo aver riportato alla calma le due persone, che nella circostanza avevano distrutto svariati oggetti che si trovavano a bordo, nell’approfondire il controllo hanno anche trovato della sostanza stupefacente del tipo “marjiuana”, nascosta in un mobiletto della cucina.

Per questa ragione le 2 persone saranno segnalate (ex articolo 75 Dpr 309/90) alla prefettura per uso di stupefacenti.