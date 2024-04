Nuovo asfalto tra via Pescarina e strada regionale 602 a Spoltore, divieti e modifiche alla viabilità

Divieti e modifiche alla viabilità a Spoltore per il ripristino dell'asfalto tra via Pescarina e la strada regionale 602.

Come fanno sapere dal Comune, lunedi 15, martedì 16 e mercoledì 17, dalle 21 alle 6, gli operai incaricati dal Comune si occuperanno del ripristino definitivo per il manto stradale nell'innesto con rotatoria tra via Pescarina e la strada regionale 602.

Via Pescarina sarà interrotta poco prima della rotatoria (dal civico numero 88), sulla Sr 602 si circolerà a senso unico alternato: le modifiche saranno in vigore solo nelle ore notturne.

Con questo intervento si concludono i lavori, iniziati a ottobre, per la realizzazione della nuova viabilità. «Come spesso accade, i lavori hanno richiesto più tempo del previsto», segnala il sindaco Chiara Trulli, «ma i disagi per la circolazione sono stati limitati perché gli operai hanno lavorato principalmente al di fuori della sede stradale. Ringrazio loro, i tecnici, tutta la macchina amministrativa: via Pescarina e la 602 sono strade molto utilizzate sulle quali non sono mancate criticità negli ultimi anni. Abbiamo un piano di priorità a cui dare seguito: nell'ultimo bilancio sono stati stanziati 350mila euro per la manutenzione stradale, ma il territorio è vasto e ci vorrebbero ancora più risorse».

La rotatoria a tre rami realizzata consentirà di invertire la marcia in piena sicurezza e avrà un impatto positivo anche sulle emissioni di inquinanti, grazie alla riduzione dei veicoli fermi in coda.