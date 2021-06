Latitante stanato dalla polizia in un bed and breakfast di Pescara grazie al sistema "Alert alloggiati"

In manette è finito un 48enne originario di Napoli che era ricercato dalle forze dell'ordine ed alloggiava in una struttura della nostra città

Un 48enne originario di Napoli e residente a Giuliano è stato arrestato dalla polizia di Pescara dopo essere stato rintracciato in un bed and breakfast della nostra città. L'uomo, ricercato per un ordine di carcerazione della procura di Rovereto, è stato individuato grazie al sistema "Alert alloggiati" che consente di scovare la presenza di latitanti o comunque persone con provvedimenti a carico da eseguire che alloggiano all’interno di strutture ricettive.

Il 48enne dovrà scontare 4 mesi di carcere, e dopo essere stato trattenuto in questura a Pescara, è stato condotto in carcere a Frosinone.