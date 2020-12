Punto prelievi per tamponi molecolari e rapidi abusivo e mancata comunicazione dei risultati alla Asl, laboratorio analisi segnalato dai Nas di Pescara

Un laboratorio analisi (del quale non è stato svelato il nome) è stato segnalato all'autorità sanitaria dai carabinieri del Nas (nucleo antisofisticazione) di Pescara per aver attivato abusivamente un punto per tamponi molecolari e rapidi in una tensostruttura allestita in area esterna, non prevista nella planimetria autorizzata.

I militari dell'Arma hanno appurato anche l’inosservanza ai protocolli "anti-Covid" relativamente alla comunicazione giornaliera alla Asl del numero dei tamponi eseguiti e di quelli risultati positivi, nonché l’adozione delle previste procedure di smaltimento dei tamponi.