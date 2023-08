Articoli senza prezzo e prodotti alimentari e cosmetici privi di etichettatura, sequestrati 140 pezzi in un negozio in centro [FOTO]

Operazione di controlli da parte dell'unità operativa commercio della polizia locale di Pescara nella zona centrale nella mattinata di martedì 29 agosto.

A dirigere l'unità è il comandante Danilo Palestini e a coordinarla è il colonnello Paolo Costantini.

Gli agenti hanno effettuato una ispezione in un esercizio di vicinato con vendita di prodotti alimentari, frutta e verdura sito nel quadrilatero centrale tra corso Vittorio Emanuele II, via Silvio Pellico, via Leopoldo Muzii, via Cesare Battisti, corso Umberto I.

Lo scopo è stato quello della campagna straordinaria già avviata nel mese di marzo e proseguita fino a oggi è il controllo della legittimità amministrativa nonché per la verifica della qualità dei prodotti alimentari, cosmetici elettrici e tessili. All'esito dei controlli sarebbero state accertate violazioni amministrative per la mancata esposizione dei prezzi e per la presenza sugli espositori di prodotti alimentari e cosmetici privi di etichettatura o con etichettatura non conforme. Sono stati ritirati dalla vendita e posti sotto sequestro circa 140 articoli per un valore commerciale di circa mille euro. Analogamente, il personale della Asl intervenuto ha posto sotto sequestro prodotti alimentari venduti sfusi (cereali, pesce e carne) e dettava prescrizioni a fronte di criticità di carattere igienico sanitario riscontrate. Inoltre gli operatori del reparto Giona del Comando di polizia locale hanno identificato soggetti che stazionavano nel quadrilatero di piazza Santa Caterina.