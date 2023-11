Il comandante della guardia di finanza Caputo dal nuovo prefetto Ferdani: "Accanto alle istituzioni per la sicurezza economica"

Il colonnello Antonio Caputo, comandante provinciale della guardia di finanza di Pescara, si è recato in visita negli uffici della locale prefettura per salutare il nuovo prefetto Flavio Ferdani.

Nel corso dell’incontro, il comandante Caputo, ha illustrato il dispositivo attivato dalle Fiamme Gialle pescaresi per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, con il contributo delle componenti specialistiche dei baschi verdi e delle unità cinofile, evidenziando l’impegno del Corpo in tutti i settori strategici della polizia economica finanziaria, e in particolare, a contrasto dell’infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico legale locale, delle frodi ai bilanci nazionali e comunitari e in tema di Pnrr, nonché, attraverso gli specifici piani d’azioni Stop Fake e Drug Market, della contraffazione e del traffico di sostanze stupefacenti.

Il prefetto Ferdani, ha espresso parole di apprezzamento per il contributo del Corpo all’ordine e alla sicurezza pubblica.