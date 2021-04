Incidente domestico per Lucio Matricciani, presidente del consiglio comunale di Spoltore

Si è fatto male a una spalla. Secondo quanto riferito, adesso il presidente del consiglio dovrà sottoporsi a un piccolo intervento chirurgico per rimediare a questo spiacevole infortunio casalingo

Incidente domestico per il presidente del consiglio comunale di Spoltore Lucio Matricciani, 67 anni. Come riporta Spoltore Notizie, l'esponente politico del Partito Democratico (agente di commercio in pensione) è scivolato a terra procurandosi lesioni a una spalla.

“Sono caduto da una scala - ha spiegato Matricciani a Spoltore Notizie - e dovrò operarmi al tendine ma, prendendo degli antidolorifici, presto sarò in Comune”.

Dunque, secondo quanto riferito, adesso il presidente del consiglio spoltorese dovrà sottoporsi a un piccolo intervento chirurgico per rimediare a questo spiacevole infortunio casalingo, ma la situazione non desta preoccupazione. Da parte nostra un augurio di pronta guarigione a Lucio Matricciani.