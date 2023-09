Sotto inchiesta per omissione di atti d'ufficio il procuratore capo Bellelli, fissata l'udienza

Il giudice distrettuale della Procura di Campobasso, Roberta D'Onofrio, ha fissato per il 28 settembre l'udienza a carico del procuratore capo della Repubblica del tribunale di Pescara, Giuseppe Bellelli.

Come riferisce l'agenzia LaPresse, è stato denunciato per omissione di atti di ufficio per un caso di tre anni fa.

All'epoca il magistrato esercitava le funzioni di pubblico ministero a capo della procura del tribunale di Sulmona.

I fatti interessano un terreno, di proprietà di un imprenditore del settore ambientale, in cui sarebbero state eseguite delle indagini geotecniche per conto del Comune di Sulmona utili alla microzonazione sismica, indagini non richieste però dal proprietario del fondo. Di fatto, i rilievi sismici erano stati eseguiti su un terreno diverso da quello indicato. I carabinieri intervenuti sul posto identificarono i lavoratori impegnati nelle rilevazioni e gli altri presenti sul fondo. La vicenda finì in tribunale e l'allora ex procuratore di Sulmona, Bellelli, chiese l'archiviazione del procedimento al giudice per le indagini preliminari, Marta Sarnelli, perché gli autori del fatto sarebbero rimasti ignoti. Il gip dispose un approfondimento d'indagine e il sostituto procuratore, Edoardo Mariotti, individuò cinque persone implicate nella vicenda, iscrivendole nel registro degli indagati. Per il proprietario del terreno, il magistrato "avrebbe consapevolmente rifiutato di agire negando gli autori" conclamati del fatto, che sarebbero stati individuati dalle indagini dei militari dell'Arma intervenuti sul posto, che identificarono i presenti. Per il pm non c'è stata alcuna omissione di atti di ufficio. Sarà il giudice di Campobasso, competente per i magistrati abruzzesi, a decidere.