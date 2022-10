Incendio in strada Colle Renazzo, furgoncino divorato dalle fiamme: il fuoco raggiunge i contatori del gas

Incendio in strada Colle Renazzo nella zona sud di Pescara la notte scorsa.

Il rogo ha riguardato un furgoncino, un Fiat Doblò, che è stato divorato dalle fiamme.

A lanciare l'allarme è stato un agente della polizia fuori servizio che si è accorto del fuoco mentre stava facendo rientro a casa.

Ha subito allertato i residenti della zona per far sì che spostassero le automobili parcheggiate vicine al mezzo in fiamme e ha chiesto l'intervento dei vigili del fuoco i quali si sono occupati di spegnere l'incendio con le fiamme che avevano anche pericolosamente raggiunto i contatori del gas. Per questo motivo si è reso necessario anche l'intervento dei tecnici per la messa in sicurezza e per il ripristino della linea. Sul posto anche la polizia e sul caso indagano gli agenti della squadra volante, non è escluso che possa trattarsi di un rogo di natura dolosa.