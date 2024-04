Incendio in via Monte Camicia, spazzatrice di Ambiente distrutta dalle fiamme

Incendio in via Monte Camicia a Pescara intorno alle ore 7 di venerdì 5 aprile.

Il rogo ha riguardato una spazzatrice di Ambiente spa che ha preso improvvisamente fuoco mentre era in servizio.

A causare le fiamme sarebbe stato un guasto elettrico.

Lanciato l'allarme sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato l'incendio e messo in sicurezza l'area. Mentre gli agenti della polizia locale hanno chiuso la strada al transito veicolare. Il presidente di Ambiente spa, Ricardo Chiavaroli, informa che verrà eseguita una perizia per comprendere le cause del guasto. Per fortuna nessun danno o rischio per l'operatore che stava guidando la spazzatrice.