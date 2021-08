Incendio a Penne: in località Colle Trotta vanno a fuoco latifoglie e conifere [FOTO]

Paura oggi a Penne, in località Colle Trotta (zona Cona Prato), sul versante nord ovest del territorio vestino, per l'incendio di un sottobosco, nella fattispecie latifoglie e conifere. Una squadra dei vigili del fuoco di Pescara e una del distaccamento di Penne si sono recate sul posto e hanno richiesto la presenza del “Dos” (Direttore operazioni di spegnimento) per il coordinamento di 5 squadre di protezione civile e dell’elicottero regionale Aib 'Orso Bruno' dotato della benna per i lanci aerei, essendo la zona molto impervia. Il velivolo ha infatti effettuato numerosi getti di acqua, e al momento le attività sono ancora in corso.

Inoltre, su attivazione della Soup Abruzzo, sono intervenute con quattro pick-up, dotati di moduli aib, le squadre della Vigilanza antincendi boschivi Abruzzo: 2 dal Pivec Farindola e 2 dalle sezioni volontari protezione civile "Gran Sasso d'Italia" Montebello di Bertona e Val Fino-Castilenti. Secondo quanto riferito, fin dai primi momenti la colonna di fumo era ben visibile a decine di chilometri di distanza dalle colline delle province di Pescara e Teramo.