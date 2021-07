Incendio in via Nazionale Adriatica, fiamme in una palazzina: ferita una donna [FOTO]

Notizia in aggiornamento

Una densa colonna di fumo nero si è alzata ed è stata visibile anche a diversi chilometri di distanza così come la puzza acre è stata avvertita in un'ampia area della zona sud della città.

Un incendio è divampato al secondo piano di una palazzina lungo la via Nazionale Adriatica quasi al confine tra Pescara e Francavilla al Mare questa mattina presto, martedì 27 luglio. Lanciato l'allarme, sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, gli agenti della polizia e i soccorritori del 118 con le ambulanze.

Un rogo è divampato questa mattina, martedì 27 luglio, in via Nazionale Adriatica quasi al confine con Francavilla al Mare