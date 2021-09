Nuovo incendio notturno, altre 2 auto divorate dalle fiamme: stavolta a Pescara

Dopo quello di Montesilvano con 9 vetture distrutte dal fuoco un rogo si è verificato in via Le Mainarde all'angolo con via Monte Vettore

Un incendio si è verificato l'altra notte a Pescara in via Le Mainarde all'incorcio con via Monte Vettore.

Come nel caso di Montesilvano a fuoco sono andate due automobili, una Mercedes e una Mitsubishi.

Il timore è che possa trattarsi ancora una volta di un rogo doloso.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e gli agenti della polizia che si occupano delle indagini. A differenza dell'incendio di Montesilvano, in questo caso non sarebbero stati trovati inneschi ma la pista del dolo è quella più probabile.