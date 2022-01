Incendio in un appartamento di piazza Grue, donna intossicata dal monossido di carbonio [FOTO]

Attimi di paura nella serata di oggi, 17 gennaio, in piazza Grue. Poco dopo le ore 20, infatti, un incendio è divampato in un appartamento dove risiede una coppia di giovani. Per spegnere le fiamme è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco di Pescara. Sul posto anche un'ambulanza della Misericordia e una volante della polizia.

In base a una prima ricostruzione, una 42enne avrebbe discusso con il suo compagno e, in uno scatto di rabbia, avrebbe deciso di bruciare alcune suppellettili che si trovano all’interno della casa. A quel punto, nonostante il rogo diventasse sempre più grave e nelle stanze avesse già iniziato a diffondersi il fumo, la donna è rimasta dentro l’abitazione perché non voleva abbandonare lo stabile, al contrario dell'uomo che, invece, è uscito subito fuori.

Di conseguenza, la 42enne è rimasta leggermente intossicata dal monossido di carbonio. I sanitari l'hanno trasportata in codice giallo all'ospedale civile 'Santo Spirito' di Pescara.