Alla guida sotto l'effetto di droga: denunciato 34enne di Cepagatti

Denunciato dai carabinieri un 34enne di Cepagatti sorpreso dai carabinieri alla guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti. Nel successivo controllo domiciliare in casa sarebbe stata trovata droga e per questo è stato anche segnalato alla prefettura in qualità di assuntore.

Un intervento quello dei militari fatto nell'ambito dei controlli straordinari disposti sul territorio in occasione delle festività pasquali che hanno portato all'identificazione di 596 persone e il controllo di 407 veicoli: uno quello sequestrato.