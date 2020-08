Guardia di finanza e Anpas insieme per prestare assistenza e soccorso in caso di emergenza [FOTO-VIDEO]

Prestare assistenza e soccorso congiutamente in caso di situazioni di emergenza.

Questo lo scopo del protocollo d'intesa firmato tra la guardia di finanza e l'Anpas (associazione nazionale pubbliche assistenze).

L’accordo nazionale sottoscritto di recente consentirà di ridurre i tempi di reazione di fronte a situazioni di emergenza, nelle quali gli equipaggi di volo della guardia di finanza e il personale sanitario di Anpas potranno agire insieme, intervenendo con tempestività ed efficacia mediante l’impiego di elicotteri, grazie anche alla progressiva standardizzazione delle procedure operative congiunte da adottare.

Il reparto operativo aeronavale della guardia di finanza di Pescara, i cui assetti aerei sono regolarmente impiegati su tutto il territorio di Abruzzo e Molise, d’intesa con il Comitato Regionale Anpas Abruzzo ha pianificato, nei giorni a cavallo di Ferragosto, la formazione di una prima squadra di volontari, prontamente reperibili in caso di richieste del mezzo aereo per attività di emergenza.

Il presidente regionale Anpas e un gruppo di volontari si sono recati nell’hangar della sezione aerea di Pescara per la preliminare attività cognitiva e addestrativa che è proseguita sul piazzale di volo, dove è stata effettuata una esercitazione cosiddetta a “freddo” simulando imbarchi e sbarchi di personale dall’elicottero con l’ausilio dei militari specializzati. In un’ottica di ulteriore familiarizzazione con il mezzo aereo, la formazione degli operatori Anpas è stata completata da una fase pratica in volo dove, nel corso di un’attività addestrativa già pianificata con il personale del Soccorso Alpino (Sagf), è stato simulato un intervento di soccorso in ambiente impervio montano in località Aremogna, nel territorio del comune di Roccaraso.

«La collaborazione avviata tra guardia di Finanza e Anpas evidenzia», si legge in una nota delle Fiamme Gialle, «ancora una volta, la “vocazione sociale” e lo spirito di solidarietà che da sempre contraddistinguono la mission istituzionale del Corpo. La dinamicità e la versatilità d’impiego degli aeromobili recentemente acquisiti nell’ambito del programma di ammodernamento della componente aerea della guardia di finanza potrà, ora, essere efficacemente coniugata alla possibilità di intervenire per fini sanitari e di soccorso grazie alle professionalità dell’Anpas».

