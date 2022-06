Giovane ha un crampo in mare lungo la riviera sud: salvato da due bagnini

Nuovo intervento di salvataggio da parte dei bagnini degli Angeli del Mare Fisa. Questa mattina 24 giugno verso le 11,20 l'assistente bagnanti Giulia Giardini è intervenuta nelle acque antistanti lo stabilimento Rivadoro, lungo la riviera sud, dove un giovane che si trovava a circa 120 metri dalla battigia era in difficoltà a causa di un crampo improvviso. Notato dagli altri bagnanti, è stato subito dato l'allarme e Giulia con immediata prontezza ha messo subito il pattino di salvataggio in acqua raggiungendo il giovane in difficoltà, mentre il bagnino del concessionario “Il Nuovo Tramonto” Brian Esdra Britos Sosa, l’ha raggiunto a nuoto per mantenerlo a galla e tranquillizzarlo, dopo di che lo hanno riportato in sicurezza a riva. Il ragazzo si è ripreso poco dopo l'intervento. Gli Angeli Del Mare Fisa invitano i bagnanti a non effettuare il bagno subito dopo i pasti, se non ci si sente bene oppure dopo aver effettuato un allenamento intensivo.