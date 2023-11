Si ribalta con il trattore mentre raccoglie legna a Bussi sul Tirino e muore a 32 anni

Un 32enne, Claudiu Onut Stafie, di nazionalità rumena, è morto a Bussi sul Tirino, in provincia di Pescara.

Come riporta l'agenzia LaPresse, l'incidente mortale è avvenuto nella mattinata di martedì 21 novembre mentre stava provvedendo alla raccolta della legna.

Il giovane sarebbe stato sbalzato dal trattore e poi schiacciato dal mezzo in via Monte di Fonte Alto, una località piuttosto impervia da raggiungere.

Per i soccorsi è giunta un'eliambulanza, ma all'arrivo dei sanitari del 118 non c'è stato nulla da fare per il giovane se non constatarne la morte. Sul posto i carabinieri della locale Stazione che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente.