In prefettura la prima riunione per evitare le infiltrazioni criminali nella gestione dei fondi del Pnrr

Prima riunione del nucleo di analisi per la prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nella gestione dei fondi del Pnrr in prefettura a Pescara ieri, lunedì 24 gennaio.

Alla riunione, presieduta dal prefetto Giancarlo Di Vincenzo, hanno partecipato il capo di gabinetto della prefettura, Di Baldassarre, il colonnello Antonio Caputo, comandante provinciale della guardia di finanza, unitamente al tenente colonello Lauro e al capitano Iale, Capasso della questura di Pescara e il tenente colonnello Gaetano La Rocca del comando provinciale dei carabinieri di Pescara.

Nel corso della riunione è stato individuato l’ambito di operatività del nucleo che si muoverà in diverse direzioni partendo dall’individuazione di quei settori ritenuti maggiormente esposti al rischio di infiltrazioni, in modo da prevenire anomalie nell’utilizzo delle risorse del Pnrr. L’analisi sarà condotta intersecando i segnali raccolti dalle forze di polizia, che verranno espressamente sensibilizzate sull’argomento, nell’attività di prevenzione su tutto il territorio della provincia, con le informazioni presenti nelle banche dati di amministrazioni o enti e delle stesse forze di polizia. L’obiettivo è quello di coniugare l’ordinaria attività di controllo del territorio, in modo da cogliere ogni segnale che possa essere utile, con le dinamiche che coinvolgeranno il territorio provinciale (trasferimenti, acquisizioni di beni immobili…) sia i diversi soggetti (nascita e trasferimenti di persone giuridiche, modifica della compagine societaria), chiamati ad utilizzare i fondi del Pnrr. Il nucleo si avvarrà anche del contributo che le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali vorranno fornire sull’argomento.